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الصين: يجب إلغاء الرسوم الأمريكية القائمة لإبرام اتفاق

الخميس، 04 يوليه 2019 12:03 م
الصين: يجب إلغاء الرسوم الأمريكية القائمة لإبرام اتفاق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إنه سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة حاليا قبل إبرام أى اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.

كان رئيسا البلدين اتفقا مطلع الأسبوع الحالي على استئناف محادثات التجارة التي تعثرت في مايو بعدما اتهم المسئولون الأمريكيون الصين بالتنصل من التزاماتها فى نص اتفاق قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج في إفادة صحفية دورية إن الفريقين التجاريين من البلدين على اتصال.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي بهدف استئناف المحادثات.

وتفرض الولايات المتحدة فى الوقت الراهن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات والأثاث.

 


الصين

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الرسوم الجمركية الأمريكية

ترامب

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