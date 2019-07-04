سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 06:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: التعاون بين بكين وواشنطن هو الخيار الصحيح وأن البلدين ليسا أعداء

الخميس، 04 يوليه 2019 05:42 م
الصين: التعاون بين بكين وواشنطن هو الخيار الصحيح وأن البلدين ليسا أعداء الرئيس الصينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" إن الصين والولايات المتحدة ليسا أعداء، وإن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد أمامهما، مؤكدا أن هذا لا يصب في المصالح الأساسية للبلدين فحسب، بل هو التطلع المشترك للمجتمع الدولي.
 
وأضاف شوانغ –في تصريح اليوم /الخميس/ بالعاصمة (بكين) تعليقا على رسالة مفتوحة وجهها سياسيون أمريكيون سابقون وخبراء إلى الرئيس الأمريكي والكونجرس يؤكدون فيها أن الصين ليست عدوا لأمريكا- أن الصوت الموضوعي والعقلاني والشامل سيتغلب في نهاية المطاف على المطالبات بالجنون والتعصب، وأنه لا يمكن السماح للتناقضات والاختلافات بتحديد واقع العلاقات الصينية الأمريكية الحالية.
 
وتابع شوانغ أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، شهدت العلاقات تطورات تاريخية، ما حقق منافع هائلة للشعبين وعزز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم.

الرئيس الصينى

ترامب

بكين

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة