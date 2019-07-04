الصين: التعاون بين بكين وواشنطن هو الخيار الصحيح وأن البلدين ليسا أعداء

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" إن الصين والولايات المتحدة ليسا أعداء، وإن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد أمامهما، مؤكدا أن هذا لا يصب في المصالح الأساسية للبلدين فحسب، بل هو التطلع المشترك للمجتمع الدولي.

وأضاف شوانغ –في تصريح اليوم /الخميس/ بالعاصمة (بكين) تعليقا على رسالة مفتوحة وجهها سياسيون أمريكيون سابقون وخبراء إلى الرئيس الأمريكي والكونجرس يؤكدون فيها أن الصين ليست عدوا لأمريكا- أن الصوت الموضوعي والعقلاني والشامل سيتغلب في نهاية المطاف على المطالبات بالجنون والتعصب، وأنه لا يمكن السماح للتناقضات والاختلافات بتحديد واقع العلاقات الصينية الأمريكية الحالية.

وتابع شوانغ أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، شهدت العلاقات تطورات تاريخية، ما حقق منافع هائلة للشعبين وعزز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم.