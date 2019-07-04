السيطرة على حريق بمصنع زخرفة زجاج بسبب تسريب الغاز بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شهدت قرية الناصرية التابعه لمركز سمنود بمحافظة الغربية، نشوب حريق فى مصنع لزخرفة الزجاج، نتيجة لتسريب الغاز، وتمكن الاهالى والعمال من اخماد النيران باستخدام طفايات الحريق قبل وصول سيارات الحماية المدنية.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية اخطارا من العقيد احمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بنشوب حريق فى مصنع زخرفة زجاج بقريه الناصرية بسبب تسريب الغاز، تم الدفع بسيارتي مطافي لاخماد النيران، الا ان الاهالى تمكنوا من اخمادها قبل وصولها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة.