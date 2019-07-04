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السلطات التركية تعتقل 3 فرنسيات و9 أطفال يشتبه فى انتمائهم لـ "داعش"

الخميس، 04 يوليه 2019 03:13 م
السلطات التركية تعتقل 3 فرنسيات و9 أطفال يشتبه فى انتمائهم لـ "داعش" الشرطة التركية ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ)

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اعتقلت السلطات التركية، ثلاث فرنسيات يشتبه فى انتمائهن لتنظيم داعش الإرهابى، وتسعة أطفال برفقتهن، لدى محاولتهم الدخول إلى تركيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - التى بثت النبأ اليوم الخميس، أن الفرنسيات المشتبه بهن، جرى البحث عنهن من قبل "الانتربول" البوليس الدولى، فيما تم توقيفهن فى مدينة "كلس " الواقعة على الحدود السورية، فيما تم نقل الموقوفين "الاثنى عشر" إلى مديرية الهجرة، فى انتظار ترحيلهم خارج البلاد.

ومن جانبه، أفاد مصدر "مطلع " بأن إحدى المعتقلات هى : جينيفر كلان، ابنة أخ الشقيقين : فابيان وجان ميشيل كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 فى فرنسا، وهى أيضا زوجة المتشدد الفرنسى، كيفن جونو، الذى صدر بحقه حكم بالإعدام فى العراق فى 26 مايو الماضى، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

 


السلطات التركيه

اعتقال فرنسيات فى تركيا

داعش

تنظيم داعش

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