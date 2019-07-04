سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 07:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السلطات البرازيلية توافق على استيراد الثوم المصرى الطازج

الخميس، 04 يوليه 2019 06:38 م
السلطات البرازيلية توافق على استيراد الثوم المصرى الطازج حاوية بضائع - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مكتب التمثيل التجاري في سان باولو، أن وزارة الزراعة البرازيلية وافقت على استيراد الثوم المصري الطازج اعتبارًا من ١٤ يونيو ٢٠١٩ مع الالتزام بالاشتراطات الصحية البرازيلية التي تطلب أن يصاحب الشحنات المصدرة شهادة صحة نباتية صادرة عن الحجر الزراعي المصرى، وأن تكون الشحنات خالية من الآفات الحجرية.
 
يأتي ذلك تتويجا للجهود المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري في سان باولو على مدار ١٠ سنوات حين بدأت المفاوضات الخاصة بتسجيل الثوم المصري لدى وزارة الزراعة البرازيلية في عام ٢٠٠٩. 
 
هذا وتنتج البرازيل الثوم الابيض والأحمر وإن كان الإنتاج المحلى لا يكفي ويتم سد الفجوة الاستهلاكية من خلال الاستيراد من الدول المجاورة ومن الصين، ويعد الثوم أحد المكونات الرئيسية للمطبخ البرازيلي ويدخل في تحضير اغلب المأكولات الرئيسية.
 
وعلى جانب آخر، تجري الآن مفاوضات مع الجانب البرازيلي لتسجيل العنب للسماح له بالنفاذ إلى السوق البرازيلية، حيث تقدمت السلطات المختصة بوزارة الزراعة بملف فني متكامل عن محصول العنب المصري إلى وزارة الزراعة البرازيلية في يناير ٢٠١٧، ومن المنتظر أن تنتهي المفاوضات حول هذا الملف قريبا.
 
من المتوقع أن يحتل الثوم المصري حصة جيده في السوق البرازيلية في ضوء المزايا السعرية التي قد يتميز بها الثوم المصري في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارا من ١/٩/ ٢٠١٧.
 
 
 
 
 

التمثيل التجاري

استيراد الثوم

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول بالتمثيل التجارى: نستهدف 12 دولة أفريقية لزيادة الصادرات الفترة القادمة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:00 ص

مكتب التمثيل التجارى فى جدة ينظم زيارة لوفد من هيئة الغذاء والدواء السعودية

الخميس، 27 يونيو 2019 05:05 م

التمثيل التجارى: تعاون مصرى صينى لتصنيع الحافلات العاملة بالكهرباء

الخميس، 27 يونيو 2019 02:00 م

التمثيل التجارى فى طوكيو: زيادة الصادرات إلى اليابان بنحو 30.5% عام 2018

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:47 م

التمثيل التجارى بموسكو: السلطات الروسية تسمح بدخول الأجبان المصرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:26 م

التمثيل التجارى: زامبيا تعلن عن مناقصتين لأعمال التشييد بقيمة 250 مليون دولار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة