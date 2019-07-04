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السفيرة السعودية فى واشنطن: أتطلع لبدء مرحلة من العمل الرائع مع فريق السفارة

الخميس، 04 يوليه 2019 05:27 م
السفيرة السعودية فى واشنطن: أتطلع لبدء مرحلة من العمل الرائع مع فريق السفارة الأميرة ريما بنت بندر
إيمان حنا

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قالت سفيرة المملكة العربية السعودية فى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في أول تعليق لها بعد مباشرة مهامها ، إنها تتطلع لبدء هذه المرحلة من حياتها بالعمل مع فريق رائع في السفارة السعودية بواشنطن، بعد تقديمها أوراق اعتمادها.

 

كما أضافت في تغريدة أخرى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"‏بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

 

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين

 

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

 

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى أميركا منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.


السفيرة السعودية بواشنطن

الاميرة ريما

ريما بنت بندر

السعودية وواشنطن

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