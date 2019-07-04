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الحملة القومية للذرة تجوب المحافظات لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد

الخميس، 04 يوليه 2019 04:00 ص
الحملة القومية للذرة تجوب المحافظات لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد محصول الذرة الشامية
كتب عز النوبى

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واصلت لجان معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية التي بداتها  الشهر الماضى، وحث المزراعين  على زيادة المساحات المنزرعة، وخاصة من الذرة الصفراء، والتى تعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاج إليها مصر للحد من استيراد الأعلاف.
 
قال  الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة القومية  للذرة تواصل أعمالها فى جميع المحافظات، بتمويل من أكاديمية البحث العلمى، لزيادة الإنتاج والحد من استيراد الأعلاف.
 
وأضاف "خليل"، أن الحملة القومية للذرة تقوم على مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وخاصة الذرة الصفراء، موضحا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية، بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.
 
وأوضح  رئيس المحاصيل الحقلية، أن الحملة القومية لزراعة الذرة، تهدف لنشر زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مبكرة، الإنتاج قليلة استهلاك المياه، مشير الى أن مهام الحملة القومية تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة المحصول لزيادة الإنتاج.

حملة قومية

الذرة الشامية

الذرة الصفراء

البحوث الزراعية

انتاج الذرة

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