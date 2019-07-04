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الحكومة تناقش توفير تمويل مشروعات السكة الحديد والطرق وتطوير الموانئ

الخميس، 04 يوليه 2019 02:03 م
الحكومة تناقش توفير تمويل مشروعات السكة الحديد والطرق وتطوير الموانئ بحث توفير تمويل لمشروعات النقل
كتب رضا حبيشى

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ناقش مسئولون فى وزارتى النقل والاستثمار والتعاون الدولى مشروعات السكك الحديدية إجراءات توفير تمويل لمشروعات السكك الحديدية والطرق والكبارى والموانئ، حيث تم استعراض ما تم إنهاؤه من إجراءات لتوفير تمويل لمشروعات كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية، وكذلك المشروعات الجارى إنهاء إجراءتها التمويلية مثل الاستثمارات الخاصة بمشروعات شراء 100جرار جديد من البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية وتطوير نظم الإشارات لخطى القاهرة /امبابة /برطس وقليوب /شبين القناطر / الزقازيق من خلال استثمارات اسبانية حكومية.

واستعرض المسئولون الاستثمارات الخاصة بصفقة 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب مع البنك المجرى وصفقة 100 جرار جديدة مع جنرال اليكتريك من خلال استثمارات مع البنك الكندي، كما تم استعراض المشروعات الجارى التفاوض على تمويلها مع الجهات الاستثمارية المختلفة مثل مشروع انشاء خط يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة 6 اكتوبر (المناشي/6 اكتوبر) وازدواج خط المنصورة /دمياط وكهربة اشارات طنطا /المنصورة /دمياط بالإضافة إلى شراء عدد 8 ماكينات لصيانة ودك وتشكيل بازلت بالسكة ومشرع رفع عوامل الأمان لخطي الجيزة / بني سويف والمناشي/ ايتاي البارود وكذلك توريد عدد 50 جرار وتحديث 50 جرار وعمرة 41 جرار بالإضافة إلى الدعم الفني لعدد 141جرار ومشروع تزويد البنية الأساسية بالخطوط الرئيسية بنظام التحكم الآلي ETCSL1 حيث تم الاتفاق على سرعة انهاء المفاوضات مع الجهات الاستثمارية والتمويلية المختلفة لسرعة البدء في هذه المشروعات الهامة التي  ستساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية.

 

 


السكة الحديد

الموانى

تطوير السكة الحديد

قطاع النقل

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