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الحبس 3 سنوات لـ"شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" لاتهامها بممارسة الدعارة

الخميس، 04 يوليه 2019 03:28 م
الحبس 3 سنوات لـ"شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" لاتهامها بممارسة الدعارة شيما بطلة كليب "عندى ظروف" - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قضت منذ قليل محكمة جنح العجوزة بمعاقبة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لإتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة.
 
كما قضت المحكمة بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة ل 3 سنوات ل 9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين فى الكافيه.
 
وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.
 
كانت التحقيقات كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، استقطب عدد من الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه وأثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.
 
 

دعاره

تجارة المخدرات

الاتجار بالبشر

شيما

عندى ظروف

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