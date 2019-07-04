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التموين تفحص عروض الشركات لتوريد 55 ألف طن زيت طعام

الخميس، 04 يوليه 2019 01:49 ص
التموين تفحص عروض الشركات لتوريد 55 ألف طن زيت طعام زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،اليوم، الخميس،العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى توريد 55 ألف طن زيت طعام، من خلال المناقصة التى طرحتها الهيئة، لتوفير زيت الطعام  لطرحه للمواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.
 
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض لرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز، كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين، لافتة إلى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفة هى "الصين والهند وفيتنام".
 

التموين

هيئة السلع التموينية

عروض الشركات

زيت الطعام

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