التضامن: فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مسن مريض ويوفر له الرعاية

أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه فى استجابة سريعة لبلاغ ورد لفريق التدخل السريع بالغربية، تم التحرك لإنقاذ مسن مريض تجاوز 61 عاما ويدعى ش م ف من المحلة الكبرى توجه بشكواه، حيث تبين إنه كان تاجرا للفاكهة واضطرته ظروف مرضه الشديد إلى انفاق كل ما يملك على العلاج منذ 4 سنوات وأصبح حاليا غير قادر على مصاريف الحياة وليس له مأوى وقام الفريق بإيداعه بأحذ دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والخدمات المختلفة



ويأتى فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةحيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة تجاه ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف علي إدارة دور رعاية وتم زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة



ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.









