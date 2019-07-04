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البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

الخميس، 04 يوليه 2019 05:13 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو البنك المركزي المصري
كتب – أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، مقابل نحو 44.28 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2019، بزيادة تقدر بنحو 7 ملايين دولار خلال شهر.
 
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
 
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
 
 

اخبار الاقتصاد

الاحتياطى الأجنبى

سعر الدولار

اليوم السابع بلس

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