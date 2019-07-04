الأوقاف: فرش 1500 مسجد بتكلفة 150 مليون جنيه خلال العام 2018 / 2019

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، انتهائها من فرش 1417 مسجدًا بنحو 625 ألف متر سجاد من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن ذلك يأتى إضافة إلى فرش مائة مسجد بمحافظة شمال سيناء قامت بفرشها شركة خاصة تبرعًا، ليكون إجمالي المساجد 1517 مسجدًا ، هذا بخلاف ما تم فرشه بالجهود الذاتية ، وبتبرع بعض أهل الفضل للمساجد الكبرى، وفي مقدمتها مساجد آل البيت، وذلك بتكلفة تزيد على 150 مليون جنيه.