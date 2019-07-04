استقرار أسعار الدواجن والكيلو يصل لـ 23 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4-7-2019 استقرارا فى الأسعار وذلك بسبب زيادة نسبة المعروض وتراجع الطلب مع اقتراب عيد الأضحى.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار التعاملات اليوم بسوق الدواجن، موضحا أن سعرالدواجن من المزرعة 23 جنيها للكيلو، وذلك على أن يكون سعر البيع للمستهلك 27 – 28 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض وارد المزرعة بـ 22 جنيها للكيلو، على أن يكون سعر البيع للمستهلك بين 25 – 27 جنيها للكرتونة حسب المنطقة، وأوضح أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4- 5 جنيهات للكيلو، معللا انخفاض أسعار الدواجن والبيض يرجع إلى زيادة الإنتاج والمعروض وتراجع حركة الشراء.