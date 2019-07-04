ارتفاع بورصة الكويت بختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بصعود قطاع العقار

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع العقار.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 32.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5950.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 38.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6544.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% رابحاً 19.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4783.75 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 194.5 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتى عبر 7762 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.19%، تلاه شركة رمال العقارية بنسبة 5.88%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.70%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.57%.