إيران: احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية أمر "مدمر" قد يزيد التوتر فى الخليج

رويترز

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية أمر "مدمر" قد يزيد التوتر فى الخليج، مؤكدا أن طهران لن تقبل الاحتجاز "غير القانوني" لناقلة النفط.

وأكدت الخارجية البريطانية استدعاء سفيرها لدى إيران بسبب احتجاز ناقلة قرب جبل طارق.

يذكرأن، احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق اليوم الخميس للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا بما يمثل انتهاكا لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، في تطور قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين إيران والغرب.

وتم احتجاز الناقلة (جريس 1) في المنطقة التابعة لبريطانيا عند مدخل البحر المتوسط بعد أن أبحرت حول أفريقيا قادمة من الشرق الأوسط.