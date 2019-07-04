إعلامية كويتية: الرئيس السيسى أنقذ الوطن العربى من خطر التقسيم

الكويت (أ ش أ)

قالت الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنقذ الوطن العربى بأكمله من خطر التقسيم والدمار الشامل، مؤكدة أن الرئيس السيسى لم يحم الشعب المصرى فقط، بل حمى الأمة العربية بأكملها.

وأضافت الرشيد – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش حضورها الاحتفال الذى أقامته السفارة المصرية بالكويت، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو – "لا يمكن لأى كويتى أو خليجى أن ينسى جملة الرئيس السيسى الشهيرة (مسافة السكة)، وتأكيده المستمر على أن أمن الخليج خط أحمر، وأنه من أمن مصر .. نقول شكرا للرئيس السيسي، وجيش المصرى خير أجناد الأرض، هذا الجيش الذى نقف له إجلالا وإكبارا".

وتابعت قائلة :"أنا كمواطنة عربية، أشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار وتنمية حقيقية خلال ست سنوات فقط، لم تشمل فقط مشروعات قومية عملاقة تم انجازها فى وقت أذهل الخبراء العالميين، لكنها امتدت إلى تنمية المواطن المصري، فمن كان يتوقع انتهاء العشوائيات من مصر، أو ريادة مصر فى علاج فيروس "سي"، وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحى .. فكل هذا تحقق بفضل خبرة ووطنية وإخلاص الرئيس السيسى من جانب، وإرادة الشعب المصرى العظيم، واصطفافه خلف قيادته السياسية".

وفيما يتعلق باحتفالية ثورة 23 يوليو، قالت الإعلامية الكويتية، إن ثورة 2 يوليو ليست عيدا للمصريين فقط، لكنها عيد لكل العرب؛ حيث أنها رسخت مفاهيم العدالة والمساواة والحريات فى مصر قلب العروبة النابض، لافتة إلى أن الاحتفال يأتى متزامنا مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، التى قام بها الشعب المصرى، لعزل نظام حكم (الإخوان) الإرهابى الاستبدادي، والتى أعادت مصر لدورها الإقليمى والعالمي، كدولة قائدة ورائدة فى جميع المحافل الدولية.