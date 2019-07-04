سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إعلامية كويتية: الرئيس السيسى أنقذ الوطن العربى من خطر التقسيم

الخميس، 04 يوليه 2019 11:40 ص
إعلامية كويتية: الرئيس السيسى أنقذ الوطن العربى من خطر التقسيم الرئيس السيسى
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنقذ الوطن العربى بأكمله من خطر التقسيم والدمار الشامل، مؤكدة أن الرئيس السيسى لم يحم الشعب المصرى فقط، بل حمى الأمة العربية بأكملها.

وأضافت الرشيد – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش حضورها الاحتفال الذى أقامته السفارة المصرية بالكويت، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو – "لا يمكن لأى كويتى أو خليجى أن ينسى جملة الرئيس السيسى الشهيرة (مسافة السكة)، وتأكيده المستمر على أن أمن الخليج خط أحمر، وأنه من أمن مصر .. نقول شكرا للرئيس السيسي، وجيش المصرى خير أجناد الأرض، هذا الجيش الذى نقف له إجلالا وإكبارا".

وتابعت قائلة :"أنا كمواطنة عربية، أشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار وتنمية حقيقية خلال ست سنوات فقط، لم تشمل فقط مشروعات قومية عملاقة تم انجازها فى وقت أذهل الخبراء العالميين، لكنها امتدت إلى تنمية المواطن المصري، فمن كان يتوقع انتهاء العشوائيات من مصر، أو ريادة مصر فى علاج فيروس "سي"، وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحى .. فكل هذا تحقق بفضل خبرة ووطنية وإخلاص الرئيس السيسى من جانب، وإرادة الشعب المصرى العظيم، واصطفافه خلف قيادته السياسية".

وفيما يتعلق باحتفالية ثورة 23 يوليو، قالت الإعلامية الكويتية، إن ثورة 2 يوليو ليست عيدا للمصريين فقط، لكنها عيد لكل العرب؛ حيث أنها رسخت مفاهيم العدالة والمساواة والحريات فى مصر قلب العروبة النابض، لافتة إلى أن الاحتفال يأتى متزامنا مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، التى قام بها الشعب المصرى، لعزل نظام حكم (الإخوان) الإرهابى الاستبدادي، والتى أعادت مصر لدورها الإقليمى والعالمي، كدولة قائدة ورائدة فى جميع المحافل الدولية.

 


الرئيس السيسى

ثوره 23 يوليو

الكويت

السفاره المصريه بالكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة