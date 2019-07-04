إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى الغربية

الغربية محمد طارق

أصيب عدد 6 أشخاص، إثر مشاجرة نشبت بالشوم والسلاح الأبيض بين عائلتين فى مركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات جيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنطة، بنشوب مشاجرة بين بين عائلتى أبو العطا، وشحاتة بقرى مسهلة، والمنشأة الكبرى التابعتين لمركز السنطة أدت إلى إصابة 6 أشخاص من العائلتين .

على الفور توجه لمكان البلاغ الرائد أحمد خيرى، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والنقيب حسام قطامش، والنقيب أحمد طعيمة معاونى مباحث المركز، وتم السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى العام، وتواصلت التحريات، أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة