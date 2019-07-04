إحالة مديرة الإدارة الهندسيه بالشرقية للتحقيق لاتهامها بالتلاعب فى التراخيص

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بوقف المهندسة "ر .ع " ،رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بصافور التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ،عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر ،أو لحين انتهاء التحقيق معها أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف،لاتهامها بالتلاعب في استخراج رخص البناء ،وعدم اتخاذ كافة الاشتراطات الهندسية والقانونية اللازمة لاستخراجها مما يُعد مخالفة للقانون ،مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور إدارتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام ،والمرور على المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل ،وتقييم الأداء ،وضبط المخالفات ،وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

وقال المحافظ لن أسمح بتواجد مسئول مقصر أو مهمل في أداء عمله ،مشدداً على إحالة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة.

في سياق متصل ، أصدر المحافظ حركة تنقلات محدودة للإدارات الهندسية بالمركز،برقم القرار رقم 8303 لسنة 2019، شملت بتكليف كلٍ من أمل حسن عبده من العاملين على الدرجة الأولى التخصصية الهندسة برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل كمدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديرب نجم ،وأيمن سعيد هلال محمد من العاملين على الدرجة الثالثة تخصصية هندسة ، بمركز ومدينة ديرب نجم للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية القروية بقرموط صهبره ،وإيناس محمد السيد من العاملين على الدرجة الثالثة تخصصية هندسة مركز ديرب نجم القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية القروية بصافور .

كما قرر المحافظ نقل عبد الناصر محمد علي من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى الفنية هندسة مساعدة للعمل بالوحدة المحلية القروية ببهنيا ،بعيداً عن الإدارات والأقسام الهندسية.