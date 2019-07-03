وكيل تعليم كفر الشيخ: إقبال كبير من الطلاب على التعليم الفنى

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها فوجئت بوجود إقبال كبير من طلاب الشهادة الإعدادية، للالتحاق بالتعليم الفنى، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الفنى ستشهد تكدساً كبيراً، مما قد يسبب مشكلة لأن التعليم الفنى مرتبط بأعداد محددة فى التدريب بالورش، لذا قررنا الأخذ بالمجموع الاعلى، مؤكدة أن الإقبال نتيجة لجهود الوزارة لإقناع الطلاب بأهمية التعليم الفنى ودليل على تغيير ثقافة الشعب المصرى.

وأضافت وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أن هناك طلاب حصلوا على درجات مرتفعه أكبر من تنسيق الثانوى العام 250 درجة، التحقوا بالتعليم الفنى ومنهم من سيتقدم بأوراقه للمدارس الفنية المتعددة خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم عقد ندوة بعنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج"، يوم الأحد المقبل، بمركز التطوير التكنولوجى، بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وأصحاب المصانع والشركات، ولجنة التعليم والتدريب المزدوج بالوزارة، بالإضافة مشاركة نماذج ناجحة من محافظات أخرى.

وقالت وكيل الوزارة، إنها توجه الدعوة لأصحاب المصانع وأصحاب الأراضى الزراعية بالحضور للتعرف على تطبيق التدريب والتعليم المزدوج بمدارسنا، "مدرسة فى مصنع أو مصنع داخل مدرسه"، مؤكدة أن هذا الاتجاه تم تطبقه فى محافظات أخرى مشيرة إلى أنها صُدمت من عدم وجود هذا النوع من التعليم والتدريب بكفر الشيح، برغم أنها محافظة تزخر برجال الأعمال، وأصحاب المصانع الشرفاء، مؤكدة أن الوزارة استجابت للمديرية، لتطبيق هذا النموذج بالتعليم الفنى، وحرصاً من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ سيتم تطبيقه ب 4 مصانع بمركز قلين.

وقالت وكيل الوزارة، ستتضمن الندوة توعية وتثقيف عن التدريب والتعليم المزدوج، وأهميته للطلاب وللمحافظة ولأصحاب المصانع والشركات، وكيفية تنفيذه، من خلال اتخاذ اجراءات مع أصحاب المصانع، لتوجيه الطلاب ذات التخصص للتدريب بها لمدة يومين، وأول نموذج سيتم تطبيقه بقلين بمصنع للغزل والنسيج، وسيقضى الطلاب بالمدارس 3 أيام لدراسة الجانب النظري، ويومين بالمصنع للتدريب، مؤكدة أن الطلاب ستميزون عن غيرهم بعدد من المميزات منها تطبيق ما دروسه عملياً، إضافة لتوفير فرص العمل لهم عقب تخرجهم بتلك المصانع، لأنهم اصبحوا جزء منها، بالإضافة لتكريم المحافظ للمتميزين منهم،.