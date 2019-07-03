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وفد الكونجرس الأمريكى يغادر القاهرة عقب زيارة سريعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 م
وفد الكونجرس الأمريكى يغادر القاهرة عقب زيارة سريعة مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكى برئاسة لايندسى جرهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية لمجلس الشيوخ، ووفد الكونجرس الأمريكى المرافق له، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات التقى خلالها عددا من المسئولين. 
 
 
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وفد الكونجرس الأمريكى غادر على طائرة خاصة، برئاسة لايندسي جرهام، وتم إنهاء إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار بالمطار.
 
 
التقي الوفد عددا من المسئولين، بحث معهم عدد من الملفات والقضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.
 
 
 
 
 

 


الكونجرس الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

مطار القاهرة

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