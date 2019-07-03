سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع القبرصى: بلادنا ليست فى منطقة حرب وليست طرفا فى الأزمة السورية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:51 ص
وزير الدفاع القبرصى: بلادنا ليست فى منطقة حرب وليست طرفا فى الأزمة السورية وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس
نيقوسيا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس بأن بلاده ليست فى منطقة حرب، وليست طرفا فى الأزمة السورية، مشيرا إلى أن القذيفة التى سقطت فى المنطقة الشمالية التى تحتلها تركيا هى "حادثة فردية".

وأضاف انجيليديس - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء "إننا جميعا بحاجة إلى نقل رسالة مفادها بأن قبرص ليست فى منطقة حرب وليست طرفا فى الحرب وتداعياتها الوخيمة على البلد المجاور لنا"، فى إشارة من المسؤول القبرصى إلى سوريا.

وأوضح أن ما حدث كان "حادثا فرديا مؤسفا، وأنه لا يمكن أن يغير من طريقة عمل الحرس الوطني"، لافتا إلى أن جيش بلاده لديه جميع الأنظمة اللازمة لحماية الجزيرة (القبرصية) عند الضرورة.

وأشار الوزير القبرصى إلى أن حكومة بلاده على اتصال بالدول المجاورة الصديقة وتقوم بجمع وتقييم المعلومات حول القذيفة.

يذكر أن مسؤولين أكدوا أن صاروخا روسيا أُطلق من سوريا قد سقط فى المنطقة الشمالية من قبرص وبالقرب من قرية (فونو) التى تحتلها تركيا عن طريق الخطأ، ليلة الأحد الماضى.

يُشار إلى أن الجمهورية القبرصية تعد مُقسمة منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزوها واحتلال 37% من أراضيها.

 


وزير الدفاع القبرصى

سوريا

قبرص

الازمه السوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة