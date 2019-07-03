وزير الدفاع القبرصى: بلادنا ليست فى منطقة حرب وليست طرفا فى الأزمة السورية

نيقوسيا أ ش أ

قال وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس بأن بلاده ليست فى منطقة حرب، وليست طرفا فى الأزمة السورية، مشيرا إلى أن القذيفة التى سقطت فى المنطقة الشمالية التى تحتلها تركيا هى "حادثة فردية".

وأضاف انجيليديس - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء "إننا جميعا بحاجة إلى نقل رسالة مفادها بأن قبرص ليست فى منطقة حرب وليست طرفا فى الحرب وتداعياتها الوخيمة على البلد المجاور لنا"، فى إشارة من المسؤول القبرصى إلى سوريا.

وأوضح أن ما حدث كان "حادثا فرديا مؤسفا، وأنه لا يمكن أن يغير من طريقة عمل الحرس الوطني"، لافتا إلى أن جيش بلاده لديه جميع الأنظمة اللازمة لحماية الجزيرة (القبرصية) عند الضرورة.

وأشار الوزير القبرصى إلى أن حكومة بلاده على اتصال بالدول المجاورة الصديقة وتقوم بجمع وتقييم المعلومات حول القذيفة.

يذكر أن مسؤولين أكدوا أن صاروخا روسيا أُطلق من سوريا قد سقط فى المنطقة الشمالية من قبرص وبالقرب من قرية (فونو) التى تحتلها تركيا عن طريق الخطأ، ليلة الأحد الماضى.

يُشار إلى أن الجمهورية القبرصية تعد مُقسمة منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزوها واحتلال 37% من أراضيها.