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وزارة المالية تشارك في "منتدى الاستثمار الأورو متوسطي"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:39 م
وزارة المالية تشارك في "منتدى الاستثمار الأورو متوسطي" عملات
كتب أحمد يعقوب

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الوزارة تستعرض التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادي

المنتدى يناقش سبل دمج أسواق المال بمنطقة البحر المتوسط .. وتحسين فرص الاستثمار

 

تشارك وزارة المالية، في "منتدى الاستثمار الأورومتوسطي"، الذي ينظمه، غدًا الخميس، بنك "انتيسا سان باولو" والاتحاد الإيطالي للتأمين والتمويل، بمدينة نابولي الإيطالية.

وتستعرض الوزارة، خلال المنتدى، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادي، التى أعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الدولية، وأسهمت فى إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويعقد مسئولو وزارة المالية، على هامش "منتدى الاستثمار الأورومتوسطي" العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها: لقاء وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، ولقاء جيان ماريا رئيس بنك "انتيسا سان باولو"، ولقاء رئيس صندوق الودائع والقروض (CDP)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

ويضم منتدى الاستثمار، الذي يعقد سنويًا، كبار مسئولي دول المتوسط المعنيين بمجالات الاقتصاد والمالية والاستثمار؛ لاستعراض المناقشات المطروحة بين الشركات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، ومقدمي الخدمات بقطاع الطاقة، وممثلي قطاع الأعمال، والأكاديميين، والمفكرين، وصانعي السياسات بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز الروابط بين شبكات المجتمعات المالية عبر منطقة الأورومتوسطي ومنها: "البنوك - شركات التأمين - المؤسسات المالية".

ويناقش المنتدى سبل تطوير "التمويل الأزرق" الخاص بالاستثمار في الموارد المائية، وتحسين فرص الاستثمار لأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم لزيادة دمج أسواق المال الكُفْء بمنطقة البحر المتوسط، وكذلك تسهيل المعاملات المالية المعنية بأسهم الائتمان، وتدفق الاستثمارات، ومشروعات البنية التحتية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الأولى للمنتدى خلال العام الجاري حضور عدد من الشخصيات السياسية المهمة على المستوى الدولي مثل  فيديريكا موغيريني، نائب المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية، و إينزو موافيرو ميلانيزي، وزير الخارجية الإيطالي.


المالية

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اخبار الاقتصاد

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منتدى الاستثمار

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