هواوى تطلق أغنيتين جديدتين لأمير الطرب العربى صابر الرباعى حصرياً على تطبيق Huawei Music

حققت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك نجاحاً كبيراً بإصدار أغنيتين جديدتين للنجم التونسي صابر الرباعي بعنوان "عسى يومي" و "غشاش" على تطبيق HUAWEI Music والتي كانت حصريتان من يوم 27 يونيو الي يوم 3 يوليو. سيشهد تطبيق Huawei Music أغاني حصرية كثيرة في الفترة القادمة قبل صدورها بالأسواق، وذلك للنجاح الذي حققه التطبيق من قبل المستخدمين حول أنحاء العالم بالإضافة الي ثقة صُناع الموسيقي. يتمتع النجم صابر الرباعي بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتأتي الأغنيتان الجديدتان لتضيفا محطة مضيئة أخرى إلى مسيرته الموسيقية الناجحة.

ويقدم تطبيق HUAWEI Music مكتبة من ملايين الأغاني العربية والأجنبية التي يتم تزويدها وتحديثها باستمرار لتناسب اذواق المستخدمين المختلفة، حيث يمكن للمستخدم البحث والعثور على اعمال فنانين عالميين مثل Ed Sheeran، Justin Bieber، Bebe Rexha وDavid Guetta والكثير. يتيح التطبيق للمشتركين خدمة الاستماع حصرياً إلى الأغاني قبل تاريخ إطلاقها الرسمي بالإضافة الي إمكانية الاشتراك بخدمة VIP التي سيتم اطلاقها قريبا لتشمل الاستماع إلى الأغاني دون إعلانات وبجودة عالية وذلك لتعزيز تجربة المستخدم.

وقامت هواوي بإصدار Huawei Music الخاص بالأغاني والذي طورته ذاتيا كي يدعم الهواتف التي تعمل بواجهة المستخدم للأجهزة EMUI 4.0 والإصدارات الاحدث، والذي يتيح للمستخدمين تجربة تشغيل الموسيقي عبر الإنترنت وتصنيفها بقوائم تشغيل متعددة التبويب تماشيا مع أسلوب حياة المستخدم مع مؤقت يتيح للمستخدم تحديد وقت معين للتوقف عن تشغيل الموسيقى. وبالإضافة إلى إمكانية اقتطاع أجزاء من الأغاني التي يفضلها المستخدم ليستخدمها كنغمات رنين لهاتفه الذكي. يأتي تطبيق HUAWEI Music بمميزات رائعة مثل وضع الاحتفال والذي عن طريقه يمكنك تشغيل الأغاني الموسيقية على عدة أجهزة في وقت واحد للحصول على تجربة صوت أعلي.

تضع هواوي عملائها بالمقام الأول وذلك بشكل دائم لتزويدهم بتقنيات ومزايا حصرية. تم طرح هذه الابتكارات والمزايا الممتعة في 9 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي: مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان وقطر وعمان والجزائر والأردن – في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



هواوى تطلق أغنيتين جديدتين لأمير الطرب العربى صابر الرباعى

الجدير بالذكر، ان شركة هواوي تسعي دائما لتقديم تجربة مستخدم مميزة وذلك من خلال إطلاق تطبيقات مبتكرة تضم مميزات غير مسبوقة لأغلبية هواتفها الذكية بكل فئاتها في جميع أنحاء العالم من اجل مواكبة الاحتياجات اليومية لمستخدميها في مختلف الأوقات. لتصبح هواتف هواوي وتطبيقاتها بمثابة الرفيق الحقيقي للمستخدم في جميع انماطه الحياتية سواء في العمل او الترفيه.

لمزيد من المعلومات عن HUAWEI Music، يرجى تنزيله من

http://bit.ly/HUAWEIMusic2019 وتجربته على هواتف هواوي.