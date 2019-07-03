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نصف مليون جنيه حصيلة خسائر حريق هائل التهم 22 طن كتان فى الغربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:40 ص
نصف مليون جنيه حصيلة خسائر حريق هائل التهم 22 طن كتان فى الغربية سيارات الحماية المدنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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نجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، فى السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ملك العبد يونس، واتت النيران على 22 طن كتان محصول 22 فدانا مشونة داخل المصنع، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان فى سماء القرية.
 

وانتقل العقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود، لمكان الحادث وقدرت الخسائر بمبلغ نصف مليون جنيه.
 

كان  اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، باندلاع حريق فى مصنع كتان بقرية ميت هاشم، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وإخماد النيران والسيطرة عليها، وإجراء عمليات التبريد للكتان المحترق.


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