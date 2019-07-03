ندوات وأنشطة بيئية للتوعية فى مجال قش الأرز بالشرقية

كتبت آية دعبس

يواصل فرع الشرقية التابع لوزارة البيئة بتنظيم عدد من أنشطة التوعوية في مجال قش الأرز وحطب الذرة، استعدادا لموسم حصاد محصول الأرز لعام 2019، ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وقام الفرع بعقد ندوة توعية بمؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بالزقازيق حول دور المرأة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، تضمنت عرض لدور وزارة البيئة في مواجهة تلك الظاهرة والدعم الذى تقدمه والبدائل المتاحة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بدلا من إحراقها.

كما شكل فرع الشرقية لجنه للتفتيش على أحد ورش لحام المعادن بالزقازيق يتضرر منها بعض المواطنين بالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق وتم عمل القياسات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قام فرع الشرقية بإعادة فحص المركبات المخالفة للقانون لإنهاء إجراءات التصالح مع المطابق منها حيث قامت اللجنة بإعادة الفحص لعدد 3سيارات تعمل بالسولار، حيث تبين مطابقة جميع السيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.