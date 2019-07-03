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موزمبيق: مقتل 11 شخصا فى هجوم لمتشددين قرب حدود تنزانيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:45 م
موزمبيق: مقتل 11 شخصا فى هجوم لمتشددين قرب حدود تنزانيا متشددون - أرشيفية
رويترز

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قالت شرطة موزمبيق اليوم الأربعاء إن 11 شخصا قُتلوا فى هجوم الأسبوع الماضى شنته جماعة متشددة فى شمال البلاد قرب حدودها مع تنزانيا.

 

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض في وقت لاحق على العديد من منفذي هذا الهجوم من جماعة أهل السنة والجماعة التي تنشط بإقليم كابو ديلجادو الغني بالنفط منذ عام 2014 تقريبا.

 

وقال أورلاندو مودوماني المتحدث باسم القائد العام لشرطة موزامبيق إن ستة أشخاص أصيبوا أثناء المداهمة وإن مواطنين من موزامبيق وأجانب كانوا ضمن المسلحين المعتقلين.

 

وأضاف "في 26 يونيو 2019 هاجمت مجموعة من قطاع الطرق قرية إيتولي في منطقة بالما وقتلوا 11 مدنيا، تسعة من تنزانيا واثنان من موزامبيق".،وقال "كلهم قتلوا بالرصاص".

 

وأكد مسؤولو أمن في تنزانيا يوم السبت وقوع الهجوم وعدد القتلى لكن لم يكن لديهم تأكيد بشأن هوية منفذي الهجوم.


متشددون

تنزانيا

موزامبيق

هجوم

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