مصر تصدر 3 ملايين طن حاصلات زراعية بـ1.3 مليار دولار فى 5 أشهر

كتب عبد الحليم سالم

صدرت مصر نحو 3.014 مليون طن حاصلات زراعية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى بقيمة 1.336 مليار دولار.

وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"اليوم السابع"، إن الكميات زادت بنحو 300 ألف طن عن نفس الكميات المصدرة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضى، كما زادت القيمة بنحو 54 مليون دولار، حيث بلغت صادرات الفترة 2.713 مليون طن بقيمة 1.282 مليار دولار.

ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب لزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة فى إفريقيا وشرق أسيا.



