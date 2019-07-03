مصرع 12 شخصا إثر انهيار سد غربى الهند

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أعلن مسئول هندي، اليوم الأربعاء، أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر 11 آخرون في عداد المفقودين إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن المسئول قوله :" إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة "راتنجاري" التي تبعد نحو 275 كيلومترًا جنوب مدينة "مومباي"، اجتاحت عشرات المنازل".

ويجلب موسم الرياح الموسمية في الهند أمطارًا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر، تتسبب في فيضانات وانهيار المباني حيث أن الأمطار تضعف أسس الهياكل سيئة البناء.