مصرع عامل وإصابة 7 آخرين إثر حريق مصنع بأكتوبر بسبب تسرب غاز

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، أن حريق نشب مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة لتسرب غاز من داخل أسطوانة كبيرة الحجم، ونتج عنها مصرع عامل وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما حاصر رجال الحماية المدنية الحريق من جميع الاتجاهات تمهيدا للسيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة بالدفع بـ 6 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.