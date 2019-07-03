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مصرع عامل وإصابة 7 آخرين إثر حريق مصنع بأكتوبر بسبب تسرب غاز

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:43 م
مصرع عامل وإصابة 7 آخرين إثر حريق مصنع بأكتوبر بسبب تسرب غاز سيارات الاطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، أن حريق نشب مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة لتسرب غاز من داخل أسطوانة كبيرة الحجم، ونتج عنها مصرع عامل وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما حاصر رجال الحماية المدنية الحريق من جميع الاتجاهات تمهيدا للسيطرة عليه.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة بالدفع بـ 6 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.

 

 


حريق مصنع باكتوبر

الحماية المدنية بالجيزة

رجال الاطفاء بالجيزة

سيارات الاطفاء

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