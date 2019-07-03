مصرع شخص بعد ثوران بركان على جزيرة سترومبولى الإيطالية

رويترز

ثار بركان على جزيرة سترومبولى الإيطالية اليوم الأربعاء وقذف رمادا إلى ارتفاع كبير فى السماء وغطى المقصد السياحى الشهير بالدخان، وقال مسؤولون محليون إنه تسبب فى مصرع شخص.

وقال مسؤول فى أجهزة الإنقاذ إن من المعتقد أن الشخص القتيل سائح وإنه لقى حتفه جراء سقوط صخور عليه. وأضاف أن شخصا ثانيا أصيب.

وأدت ثورة البركان إلى اندلاع حرائق فى الجانب الغربى من الجزيرة الصغيرة الواقعة بالبحر المتوسط شمالى صقلية. وتم استدعاء فرق إطفاء من أماكن قريبة وتساعد طائرة إطفاء فى جهود إخماد الحرائق.

وكثيرا ما يتسلق السياح إلى قمة الجبل البركانى على ارتفاع 924 مترا من أجل النظر إلى الفوهة بينما ينفث البركان من حين لآخر دفعات صغيرة من الصخور الذائبة فى السماء. ولم يتضح ما إذا كان هناك أحد عند الفوهة عندما ثار البركان.

وبحسب موقع (جيولوجي.كوم) الإلكترونى فإن بركان سترومبولى من أنشط البراكين فى العالم ويثور بشكل شبه مستمر منذ عام 1932.