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الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:43 م
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مصدر: تكلفة إعادة هيكلة دويتشه بنك قد تصل إلى 5.6 مليار دولار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:05 م
مصدر: تكلفة إعادة هيكلة دويتشه بنك قد تصل إلى 5.6 مليار دولار دويتشه بنك
رويترز

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قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن دويتشه بنك يتوقع أن تصل تكلفة إعادة الهيكلة التى يجريها إلى خمسة مليارات يورو (5.6 مليار دولار).

كان كريستيان سيونج الرئيس التنفيذى لدويتشه بنك أعلن عن إعادة هيكلة واسعة النطاق الشهر الماضى ووعد المساهمين "بتقليص صارم" لبنك الاستثمار من أجل إقالة المؤسسة من عثرتها بعد محاولة اندماج فاشلة مع كومرتس بنك.

ويعتزم أكبر بنك ألمانى الاستغناء عن ما بين 15 و20 ألف وظيفة أو أكثر من خُمس موظفيه البالغ عددهم 91 ألفا و500 موظف.

وامتنع متحدث باسم البنك عن التعقيب وقال البنك إنه يعكف على إجراءات للإسراع بخطى التحول لتحسين الربحية المستدامة.

وقال "سنبلغ المساهمين بأحدث التطورات فى الوقت المناسب".


رويترز

دويتشه بنك

إعادة الهيكلة

قطاع البنوك

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