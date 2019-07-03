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مسئولون أمريكيون: واشنطن لا تزال تفكر فى فرض عقوبات على تركيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:16 ص
مسئولون أمريكيون: واشنطن لا تزال تفكر فى فرض عقوبات على تركيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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قال مسئولون أمريكيون لرويترز، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها فى برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة إن حصلت على أنظمة دفاع جوى روسية، رغم تأكيدات الرئيس التركى بعدم حدوث ذلك.

وكان أردوغان قد قال بعد لقائه مع ترامب فى مطلع الأسبوع فى اليابان إن بلاده لن تتعرض لعقوبات أمريكية عند بدء تسلمها نظام الدفاع الجوى الروسي إس-400 خلال الأيام المقبلة.

وبدا ترامب متعاطفا مع أردوغان أثناء محادثاتهما وأحجم عن التحدث عن فرض عقوبات، على الرغم من أن الصحفيين سألوه مرارا عن هذا الأمر.

لكن مسئولين بالحكومة الأمريكية أبلغوا رويترز أن الإدارة تعتزم، حتى الآن على الأقل، فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا تسلمت نظام إس-400 الروسي كما هو متوقع.

وتركيا والولايات المتحدة عضوان أيضا في حلف شمال الأطلسي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أكدت الولايات المتحدة دوما وبوضوح أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء نظام إس-400 فإنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية منها تعليق المشتريات والمشاركة الصناعية في برنامج إف-35 والتعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة باستخدام العقوبات".

وفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم سلاح الجو "لم يتغير شيء".

وأضاف "شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400 يتعارض مع برنامج إف-35. لن نسمح لتركيا بحيازة النظامين".

 


امريكا

تركيا

روسيا

حلف شمال الأطلسى

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