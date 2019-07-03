مراقبة الأغذية بسوهاج: ضبط 9000 زجاجة خل مغشوشة داخل مخزن مخالف

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت حملة مراقبة الأغذية بسوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة مراقبة الأغذية من تنفيذ حملة على أماكن تداول وتخزين وبيع المواد الغذائية بمدينة سوهاج، وذلك للتأكد من مدي صلاحية المواد الغذائية المعروضة لجمهور المستهلكين وضبط المغشوش وغير الصالح منها .

وقد أسفرت جهود الحملة، عن ضبط وتحريز 750 كرتونة خل بكل كرتونة 12 زجاجة زنة واحد لتر، سبق وأن تم سحب عينات منها للتحليل، ووردت غير مطابقة للمواصفات القياسية ومغشوشة، وذلك بأحد مخازن تجارة الجملة بمدينة سوهاج، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة بعد سحب العينات اللازمة منها لإرسالها للمعامل.

تمت التوصية بغلق المخزن، لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتحرير محضر شهادة صحية ومحضر نظافة .

شارك بالحملة عبد الرؤوف رشاد المغربي مراقب أول الإغذية بالمديرية، ومحمد أحمد فؤاد مراقب أول الاغذية بسوهاج، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطه إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .