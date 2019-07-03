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مديرية التضامن بالفيوم تنتهى من إجراء بصمة العين لـ 355 حاج

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:55 م
مديرية التضامن بالفيوم تنتهى من إجراء بصمة العين لـ 355 حاج اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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صرحت إيمان ذكي وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الفيوم، أن المديرية إنتهت من إجراء بصمة العين لعدد 355 حاج,، وتم عقد اجتماعات لتوعية الحجاج بالمناسك الدينية والجوانب الادارية الخاصة بالحج والانتهاء من عقود الحج بين المؤسسة القومية للحج .
 
ولفت إيمان ذكي أنه في في ادارة الرعاية الاجتماعية تم ترخيص دار حضانة خاصة ومعاينة عدد 3 مقر دارحضانه .، وعقد ندوات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة وقضية ختان الاناث وتنظيم الاسرة ومشاكل الزواج المبكر وتنمية مهارات الرائدات الريفية
 
وفي مجال زيارة ومتابعة مراكز إعداد الأسر المنتجة على مستوى المحافظة تم زياره عدد 12 زيارة لمراكز اعداد الاشغال النسويه. ، أما ما يخص نشاط مركز التكوين المهني بالفيوم وكوم اوشيم بلغ عدد المتدربين التى تم اعدادهم 18 متدرب وعدد 18 متدرب لفصول محو الامية, وبلغ عدد المشاريع القائمة في ادارة التنمية عدد 41 مشروع بلغ تكلفتها 380,000جنيها.

الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية التضامن بالفيوم

حجاج الجمعيات الأهلية

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