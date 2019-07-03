محكمة جنايات القاهرة تقضى باستمرار إخلاء سبيل شيما ومنى فاروق

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، استمرار إخلاء سبيل شيما ومنى فاروق بكفالة 100 ألف جنيه، فى اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

كانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربى، المحامى العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.