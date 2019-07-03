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محافظ دمياط توجه بفحص كافة شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:21 م
محافظ دمياط توجه بفحص كافة شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى

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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الشكاوى المقدمة للمحافظة خلال اللقاء الاسبوعى للمواطنين والذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة.
 
واستمعت المحافظ لعددا من الشكاوى والإلتماسات و الطلبات التى يأتى فى مقدمتها توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية و فرص عمل بالقطاع الخاص ، هذا.
 
ووجهت المحافظ تعليماتها ببحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء،وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.
 
وأكدت المحافظ على أهمية تفعيل التواصل مع مواطني المحافظة والتعرف منهم على المعوقات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية احتياجاتهم من الخدمات بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين.
 
جاء اللقاء بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وعددا من رؤساء القطاعات الخدمية،المصالح الحكومية و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منال عوض

المصالح الحكومية

شكاوى المواطنين

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