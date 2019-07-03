محافظ دمياط تتفقد قصر ثقافة دمياط الجديدة

دمياط عبده عبد البارى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة وذلك عقب افتتاح معرض دمياط الأول للكتاب.

وبحثت محافظ دمياط و المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة تضمنت حصر جميع المشاكل التى تعوق قصر الثقافة عن أداء مهامه والتى تتمثل فى عدم توافر الإمكانات المادية والبشرية.

و أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم رصد كافة المعوقات للبدء فى وضع عدد من الحلول لتذليلها بالتعاون مع وزارة الثقافة لتحقيق الاستفادة من هذا الصرح الثقافى الذى تتعدى مساحته 10 آلاف متر مربع، وتفعيل دوره لخدمة أبناء مدينة دمياط الجديدة بل المحافظة بأكملها.