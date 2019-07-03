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محافظ بورسعيد: نهتم برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة بمنظومة التأمين الصحى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:15 ص
محافظ بورسعيد: نهتم برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة بمنظومة التأمين الصحى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان
وليد عبد السلام - محمد فرج

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عقد وفدا من وزارة الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً، مساء أمس بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد لمتابعة التشغيل التجريبي فى الوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة الجديدة.

وسيتم إجراء أول عملية لزراعة القرنية اليوم الأربعاء في مستشفى الرمد ببورسعيد، وكذلك إجراء أول 4 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وتأتى هذه العمليات بعد تطبيق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وأنها لم تُجرَ من قبل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة، والاهتمام برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة لمقدمي الخدمة الطبية، مع توفير كافة الإمكانيات لهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم على أكمل وجه، وبما سينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

و أكد المحافظ ضرورة التدريب الطبي المستمر للفرق الطبية التي تعمل في إطار المنظومة الجديدة، لرفع كفاءتهم المهنية، مشددا على الإسراع من إجراءات تسجيل الأسر وفتح الملفات، وموجهةا الشكر لكل العاملين بوزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد على جهودهم قبل وأثناء التشغيل التجريبي، مطالبةا ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمات علاجية للمواطنين.

 

 


بور سعيد

محافظ بورسعيد

وحدة صحة العرب

اللواء عادل الغضبان

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