محافظ الدقهلية: دراسة لإنشاء 12 محطة للأتوبيس النهرى بعد افتتاح 4 اليوم

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مراسى الأتوبيس النهرى بمدينة المنصورة، والتى ستنطلق فى العمل السبت المقبل بعدد 4 مراسى كمرحلة أولى تبدأ من مرسى أم كلثوم بجوار ديوان المحافظة وتنتهى بمرسى الجامعة.

جاء ذلك بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد، وسعد موسى وكيل وزارة الرى.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أننا بصدد البدء فى إقامة عدد من المراسى تشمل 2 محطة بطلخا، 3 بشربين، ميت غمر 4، أجا 1، منية سمنود 1، ميت دمسيس 1 ميت الكرما، مضيفا أنه جارى دراسة توسيع المشاية السفلية بإقامة حائط خرسانى فى المنطقة من قصر الثقافة وحتى جزيرة الورد بطول كيلو و650 مترا لتوسعة الشارع .

وأضاف "شاروبيم": نعمل على تنويع وسائل النقل داخل مدينة المنصورة والربط بينها وبين باقى المدن بالمحافظة بشبكة نقل نهرى لنخفيف الزحام المرورى بمدن المحافظة وتخفيف العبء عن المواطنين.

ومن جانبه قالت وزارة الرى، إنه لا تسامح مع المخالفات على النيل تحت أى مبرر ولابد من إزالة كافة التعديات على النهر، مؤكدة دعمها الكامل فى تنفيذ مراسى للأتوبيس النهرى لخدمة الدقهلية، مشيدة بجهود محافظ الدقهلية الملموسة وعمله الدؤوب لتقديم خدمة لأهالى المحافظة.







