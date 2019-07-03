لليوم الثالث صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو

كتب مدحت وهبة

تواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين لليوم الثالث على التوالى ضمن مقررات شهر يوليو 2019 من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح مناقصة عالمية لشراء 55 ألف طن زيت طعام لطرحه للمواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، على أن يتم فحص العروض والبت فيها بعد غدا الخميس، حيث تعد تلك المناقصة الأولى فى العام المالى الجديد.

