لتنمية الموارد الذاتية المحافظة.. إنشاء ورش لإصلاح السيارات والمعدات بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن إنشاء ورش لإصلاح وصيانة السيارات والمعدات بجميع الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز ورفع كفاءتها، وذلك ترشيدًا للنفقات واستكمالًا لخطة المحافظة فى تنمية الموارد الذاتية واستغلال الإمكانيات المتاحة بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن استغلال مهارات العاملين وطلاب التعليم الفنى بمختلف المدارس الفنية والصناعية وخلق فرص للتدريب العملى والميدانى أمامهم ودمجهم بسوق العمل.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبعض وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والاحياء ومسئولى المشروعات.

وأشار نور الدين – خلال الاجتماع – إلى أن إنشاء تلك الورش يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الاستهلاك المحلى وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية موارد المحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة تنمية الصعيد.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم إعادة هيكلة مشروع صيانة السيارات التابع للمحافظة والاستفادة من العاملين بالمشروع فى إنشاء وحدات جديدة بالمراكز والأحياء تحت إشراف رؤساء المراكز لإصلاح وصيانة معدات وسيارات المحافظة وتركيب قطع الغيار المختلفة والاستفادة من خبرات وطاقات الشباب من أبناء المحافظة فى مجالات الإصلاح والصيانة وإعادة تدوير المعدات واستغلالها مرة أخرى بالجهود الذاتية ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز.

وعلى جانب آخر، وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمتابعة المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى مراكز وأحياء المحافظة والتى يجرى حاليا رفع كفاءتها وتدريب العاملين بها وفقا لأحدث أساليب العمل لتقديم خدماتها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة وبأحدث الأنظمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للإرتقاء بالعمل الإدارى وتنفيذًا للاستراتيجية القومية لمصر 2030 لخلق جهاز إدارى جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين من خلال التطوير والتدريب ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية.

وتفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بناء على تكليفات محافظ أسيوط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز ديروط يرافقه العميد علاء عبدالجابر رئيس المركز لمتابعة سير الأعمال والخدمات المقدمة فضلًا عن رصد الاحتياجات اللازمة على أرض الواقع حيث تابع إجراءات الحصول على الخدمة والمستندات والرسوم المطلوبة والفترة الزمنية المستغرقة للحصول على الخدمة للتأكد من سهولة تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال نائب المحافظ إن المركز التكتولوجى لخدمة المواطنين هو ثمره تعاون بين المحافظة ووزاره التخطيط ويهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها عن طريق ميكنة الخدمات المقدمة من مجلس مدينة ديروط من خلال نظام الشباك الواحد وفى أقل من 3 شهور وصل عدد المعاملات التى استلمها المركز التكنولوجى حوالى 690 معاملة متنوعة.

من جانبه أوضح العميد علاء عبدالجابر أن المركز التكنولوجى يقدم خدمات كثيره مثل تراخيص المبانى والمحلات والمرافق وأملاك الدولة وغيرها من خلال قاعدة بيانات إلكترونية متصلة مع وزاره التخطيط، لافتًا إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إدخال الكم المتراكم للملفات والبيانات السابقة إلى قاعدة البيانات الجديدة ووصل معدل الإدخال إلى أكثر من 22 ألف مستند.

وفى سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بشن حملة تنظيف ورفع قمامه ومخلفات واسفرت الحملة عن رفع 60 طن قمامة مخلفات بالترع بعد تطهيرها بناء على توجيهات اللواء نور الدين محافظ اسيوط برفع مخلفات الترع والقمامة واعادة تدويرها

وقال المهندس جادالله مشرف جادالله - رئيس مركز ومدينة الغنايم ان العمل مستمر على رفع منظومة النظافة اليومية بدائرة مركز ومدينة الغنايم والوقوف أولاً باول على رفع وازالة المخلفات مؤكدا انه تم اليوم رفع القمامة والاتربة بالترعة بالجرجاوى بالغنايم شرق وبعض الطرق بقرى المركز.



تفقد المركز التكنولوجي بديروط



تفقد المركز التكنولوجي بديروط



تفقد المركز التكنولوجي بديروط



تفقد المركز التكنولوجي بديروط (4)



تفقد المركز التكنولوجي بديروط



تفقد المركز التكنولوجي بديروط