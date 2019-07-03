لبنان: جنبلاط يؤكد حرصه على الأمن والسلم الأهلى و"مصالحة الجبل"

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أكد السياسي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أنه سيتعامل بكل انفتاح مع أحداث العنف التي شهدتها منطقة الجبل يوم الأحد الماضي، مشددا على حرصه على تثبيت الأمن والسلم الأهلية و"مصالحة الجبل".

وأُبرمت مصالحة الجبل عام 2001 برعاية من البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، لتنهي (حرب الجبل) أحد أكثر الفصول الدامية في الحرب الأهلية اللبنانية، بما شهدته من اقتتال عنيف بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.

وأعرب جنبلاط - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - عن رفضه لما أسماه "الخطاب الاستفزازي لوزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، محملا إياه المسئولية عن أحداث الاشتباكات المسلحة والدامية التي شهدها الجبل، وأدت إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن حديث وزير الدفاع إلياس بو صعب، حول ما جرى في الجبل يمثل استباقا لعمل جهات التحقيق القضائية، لافتا إلى أن لقاء سيجمعه في وقت لاحق من مساء اليوم مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث في ما جرى بمنطقة الجبل.