كيف أصبحت صناعة البتروكيماويات قاطرة الاستثمار؟ المشروعات تتحدث

كتبت - مروة الغول

تعد صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتتسم بالعديد من السمات الأساسية من أهمها ضخامة حجم الإنتاج الاقتصادى، كثافة استخدام مواد التغذية العالية، وعلى الرغم من المنافسة التى تشهدها أسواق البتروكيماويات العالمية ووجود دول متقدمة فى هذا المجال إلا أن مصر لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها.

وفي إطار العمل على التوسع في مشروعات صناعة البتروكيماويات انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصاديًا وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلي وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها الإنتاجية التي تستهدف تصنيع منتجات نهائية يحتاجها السوق المصري فقد اسفرت خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، عن نجاحها فى تشغيل 3 مشروعات جديدة بإستثمارات 4 مليارات دولار، وذلك في مجمع موبكو للأسمدة ومجمع ايثيدكو بالأسكندرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته والذى يدخل في العديد من المنتجات النهائية خاصة صناعات البلاستيك ، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه المشروعات التي تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى .

وجارى حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار وتضم كل من مشروع انتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشاؤه في مارس الماضى بإستثمارات تبلغ حوالى 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، فضلاً عن البدء فى تنفيذ مشروع انتاج المطاط الصناعى ( البولى بيوتادين ) بمجمع إيثيدكو بالأسكندرية باستثمارات حوالى 105 مليون دولار، وسيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى حوالى 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء، بالإضافة الى البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالأسكندرية ( سيدبك ) ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع انتاج الألواح الخشبية ( MDF ) والذى سيقام بكفر الشيخ.

كما أنه تم وضع حجر الأساس خلال العام الماضى لإقامة مشروع انشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا و الأمونيا السائلة لدول العالم.

أما فيما يتعلق بالمشروعات البتروكيماوية الجارى تنفيذها:

تم البدء في تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 5ر1 مليار دولار وتضم كل من :

1- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك بإستثمارات تبلغ حوالى 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة.

2- البدء فى تنفيذ مشروع انتاج المطاط الصناعى (البولى بيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالأسكندرية باستثمارات حوالى 105 مليون دولار، وسيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى عدة صناعات منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء .

3- البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالأسكندرية (سيدبك) ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار.

4- مشروع انتاج الألواح الخشبية (MDF) والذى سيقام بكفر الشيخ.

5- مشروع الدعم اللوجيستى للبتروكيماويات.

تم البدء في الإجراءات الخاصة بإنشاء أكبر مشروع للدعم اللوجيستى لصناعة البتروكيماويات والذى سيقام في الإسكندرية بالتعاون بين شركات القابضة للبتروكيماويات وايثيدكو وسيدبك حيث يمثل المشروع الجديد البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات مصانع البتروكيماويات بالأسكندرية عبر إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحرياً بتسهيلات شحن وتفريغ السفن بالميناء وبرياً بمجمع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالأسكندرية الأمر الذى سيرفع السعات التخزينية للمواد الخام ويلبى الاحتياجات المستقبلية ويدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية مستقبلاً للبتروكيماويات خاصة أنه جارى دراسة زيادة الطاقة الانتاجية لمجمع ايثيدكو من البولى ايثيلين بنسبة 50% من خلال إضافة خط إنتاج ثالث ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيثيلين بنسبة 130%، وفي اطار الإجراءات اللازمة لإقامة هذا المشروع فقد تم الاستحواذ على شركة سولفاى الإسكندرية لكربونات الصوديوم وتحويلها الى شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات، وجارى حاليا عمل التصميمات المبدئية للمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية المخطط الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالي .

أما فيما يتعلق بالمشروعات الجارى اتخاذ الإجراءات لتنفيذها فتضم:

1- مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس "شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات"، ويهدف المشروع إلى استغلال الطاقات الفائضة بمعملي السويس والنصر بمنطقة السويس عن طريق تقطير كميه اضافيه من الزيت الخام سنوياً بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات منخفضة الجودة ومطابقتها للمواصفات الأوربية وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع حوالى35ر2 مليار دولار من خلال شراكة بين قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

2-مشروعات جارى دراسة تنفيذها :

مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين

لإنتاج مواد بترولية مثل (السولار، البنزين) ومنتجات بتروكيماوية مثل العطريات من خلال الاستفادة بجزء من الخام الذى يتم تصديره عن طريق تسهيلات شركة ويبكو بالإضافة إلى استغلال التوسعات التي يتم تنفيذها في إطار خطة الدولة لتنمية وتطوير منطقة العلمين. وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالى 5ر8 مليار دولار .