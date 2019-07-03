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قبول طعن أعضاء الألتراس على حكم حبسهم 3 سنوات بأحداث الأهلى والوداد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:42 م
قبول طعن أعضاء الألتراس على حكم حبسهم 3 سنوات بأحداث الأهلى والوداد محكمة النقض - أرشيفية
كتب أمنية الموجى وهدى أبو بكر

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلى بالحبس لمدة 3 سنوات على خلفية أحداث الشغب والعنف بمباراة الأهلى والوداد، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم.

 

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

 

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلى فى مباراة الوداد أثناء بطولة دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموزا.


محكمة النقض

أحداث الاهلى والوداد

طعن الألتراس

التراس أهلاوي

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