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فيديو وصور.. تجدد ثوران بركان سترومبولى فى إيطاليا وفزع بين السائحين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:47 م
فيديو وصور.. تجدد ثوران بركان سترومبولى فى إيطاليا وفزع بين السائحين بركان سترومبولى
كتب محمد جمال

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بدأ بركان سترومبولى فى إيطاليا ثورانه مجددا، اليوم الأربعاء، وأدى ثورانه إلى تطاير الرماد البركانى عاليا في سماء الجزيرة، وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن انفجار البركان كان غير متوقعا، وأدى إلى هرع السائحين، الذين قام بعضهم بإلقاء نفسه فى البحر.

جانب-من-ثوران-البركان
جانب من ثوران البركان

وتقع جزيرة سترومبولى الصغيرة، في البحر المتوسط، شمال جزيرة صقلية، وتعد مزارا سياحيا متميزا، غير العقود الماضية، ويقصده العديد من أثرياء العالم.

ومن داخل حفرة قمة هذا البركان تنطلق الحمم المتوهجة، التي لم تهدأ منذ ألفي عام تقريبا، حسبما يقول الجيولوجيون، وتقدر مساحة الجزيرة بحوالي 2 كيلو متر مربع، و ترتفع عن مستوى البحر بحوالى 900 متر تقريبا.

 

وجزيرة سترومبولى، هى أحد الجزرالمشهورة حول العالم، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ويطلق البعض عليها "منارة البحر المتوسط".

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جانب من ثوران البركان

 

جانب-من-ثوران-البركان-(2)
جانب من ثوران البركان

 

جانب-من-ثوران-البركان
جانب من ثوران البركان

 

دخان
دخان

 

دخان-متصاعد
دخان متصاعد
 
 
بركان-سترومبولى
بركان سترومبولى

 

تطاير-الرماد-ودخان-كثيف
تطايرالرماد ودخان كثيف

 

جانب-من-ثوران-البركان-(3)
جانب من ثوران البركان

 


بركان سترومبولى

إيطاليا

ثوران بركان

الرماد البركانى

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