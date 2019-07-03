فيديو وصور.. تجدد ثوران بركان سترومبولى فى إيطاليا وفزع بين السائحين

بدأ بركان سترومبولى فى إيطاليا ثورانه مجددا، اليوم الأربعاء، وأدى ثورانه إلى تطاير الرماد البركانى عاليا في سماء الجزيرة، وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن انفجار البركان كان غير متوقعا، وأدى إلى هرع السائحين، الذين قام بعضهم بإلقاء نفسه فى البحر.

وتقع جزيرة سترومبولى الصغيرة، في البحر المتوسط، شمال جزيرة صقلية، وتعد مزارا سياحيا متميزا، غير العقود الماضية، ويقصده العديد من أثرياء العالم.

BREAKING: Massive eruption underway at Stromboli volcano in Italy. pic.twitter.com/qBHwOFTFbi — Porter Medium (@PorterMedium) July 3, 2019

ومن داخل حفرة قمة هذا البركان تنطلق الحمم المتوهجة، التي لم تهدأ منذ ألفي عام تقريبا، حسبما يقول الجيولوجيون، وتقدر مساحة الجزيرة بحوالي 2 كيلو متر مربع، و ترتفع عن مستوى البحر بحوالى 900 متر تقريبا.

وجزيرة سترومبولى، هى أحد الجزرالمشهورة حول العالم، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ويطلق البعض عليها "منارة البحر المتوسط".