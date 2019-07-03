فى الذكرى السادسة .. ماذا قال مأمور قسم المقطم حول "أحداث عنف الإرشاد"

كتب إيهاب المهندس

بعد نظر 46 جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، والتى نظرتها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهم، سطرت المحكمة حكمها فى القضية فى 5 ديسمبر 2018، والقاضى بالمؤبد لـ 6 متهمين والبراءة لـ 6 فى القضية، وانقضاء الدعوى لمهدى عاكف لوفاته.

وخلال نظر الجلسات، وبالتحديد فى الجلسة التى عقدت 5 نوفمبر 2017 استمعت المحكمة لأقوال العقيد طارق قرنى مأمور قسم المقطم وقت الأحداث، وجاء فى شهادته : "كنت أشغل منصب مأمور قسم المقطم إبان الأحداث، وفى يوم 30 يونيو الساعة 8 صباحا تمكن النقيب شادى الشاهد معاون مباحث المقطم من إلقاء القبض على 26 شخصا كان بحوزتهم دروع وخوذ وماسك غاز".

وتابع: "أثناء تواجد الـ26 شخصا المقبوض عليهم فى القسم تلقيت اتصال هاتفى من المهندس أشرف ربيع رئيس حى المقطم، وتحدث لى بطريقة غير لائقة وطلب إخلاء سبيل المقبوض عليهم وهو من جماعة الإخوان، وأخبرنى أنهم ضيوفه، وعقب ذلك حضر عضو مجلس الشغب عن دائرة المقطم لديون القسم، وطالب بإخلاء سبيلهم، وفى تمام الساعة 5 مساء يوم 30 يونيو تلقيت اتصل هاتفى بوجود تجمعات أمام مكتب الإرشاد بشارع 10، وعقب ذلك توجهت لمحيط مكتب الإرشاد وجدت حوالى 50 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين الـ 12 و 13 سنة وكانوا يرددون هتافات ضد جماعة الإخوان، وطلبت منهم البعد عن المقر".

واستكمل: "وأثناء سيرى وعلى بعد عمارة من مقر الإرشاد شاهدت شخصا يظهر من الطابق الثالث للمقر وأطلق عيار خرطوش على الأهالى المتواجدين أمام المقر، وعقب ذلك اتصلت بالمهندس أشرف ربيع رئيس الحى وطلبت منه إبلاغ المتواجدين داخل المقر بعد إطلاق أعيرة نارية على الأهالى حتى أتمكن من صرف الأهالى وأبلغنى أن الموجود فى الداخل عضو الجماعة محمد البشلاوى وهو المسئول عن الأمن داخل مقر الإرشاد، وعقب حصولى على رقم البشلاوى طلبت منه فى اتصال هاتفى بعدم إطلاق النار حتى أتمكن من صرف الأهالى، فأخبرنى البشلاوى أن ضرب النار سيستمر حتى يصل الأمن المركزى".

واستطرد: "استمر ضرب النار حتى أذان المغرب، وأنه سمع البشلاوى عبر الهاتف يقول للمتواجدين حوله كله يضرب رصاص، وأن بعض الأهالى أصيبوا من جراء ضرب النار، وأن 3 من الأهالى توفوا بطلقات نارىة، وتم إدخال بعض المصابين لمستشفى الرخاوى وهى أقرب مستشفى من المقر، واستمرت ضرب النار للساعة الثانية صباح اليوم الثانى من الأحداث".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.