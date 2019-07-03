سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

فى الذكرى السادسة .. ماذا قال مأمور قسم المقطم حول "أحداث عنف الإرشاد"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:23 م
فى الذكرى السادسة .. ماذا قال مأمور قسم المقطم حول "أحداث عنف الإرشاد" المتهمون بأحداث الإرشاد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد نظر 46 جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، والتى نظرتها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهم، سطرت المحكمة حكمها فى القضية فى 5 ديسمبر 2018، والقاضى بالمؤبد لـ 6 متهمين والبراءة لـ 6 فى القضية، وانقضاء الدعوى لمهدى عاكف لوفاته.

وخلال نظر الجلسات، وبالتحديد فى الجلسة التى عقدت 5 نوفمبر 2017 استمعت المحكمة لأقوال العقيد طارق قرنى مأمور قسم المقطم وقت الأحداث، وجاء فى شهادته : "كنت أشغل منصب مأمور قسم المقطم إبان الأحداث، وفى يوم 30 يونيو الساعة 8 صباحا تمكن النقيب شادى الشاهد معاون مباحث المقطم من إلقاء القبض على 26 شخصا كان بحوزتهم دروع وخوذ وماسك غاز".

وتابع: "أثناء تواجد الـ26 شخصا المقبوض عليهم فى القسم تلقيت اتصال هاتفى من المهندس أشرف ربيع رئيس حى المقطم، وتحدث لى  بطريقة غير لائقة وطلب إخلاء سبيل المقبوض عليهم وهو من جماعة الإخوان، وأخبرنى أنهم ضيوفه، وعقب ذلك حضر عضو مجلس الشغب عن دائرة المقطم لديون القسم، وطالب بإخلاء سبيلهم، وفى تمام الساعة 5 مساء يوم 30 يونيو تلقيت اتصل هاتفى بوجود تجمعات أمام مكتب الإرشاد بشارع 10، وعقب ذلك توجهت لمحيط مكتب الإرشاد وجدت حوالى 50 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين الـ 12 و 13 سنة وكانوا يرددون هتافات ضد جماعة الإخوان، وطلبت منهم البعد عن المقر".

واستكمل: "وأثناء سيرى وعلى بعد عمارة من مقر الإرشاد شاهدت شخصا يظهر من الطابق الثالث للمقر وأطلق عيار خرطوش على الأهالى المتواجدين أمام المقر، وعقب ذلك اتصلت بالمهندس أشرف ربيع رئيس الحى وطلبت منه إبلاغ المتواجدين داخل المقر بعد إطلاق أعيرة نارية على الأهالى حتى أتمكن من صرف الأهالى وأبلغنى أن الموجود فى الداخل عضو الجماعة محمد البشلاوى وهو المسئول عن الأمن داخل مقر الإرشاد، وعقب حصولى على رقم البشلاوى طلبت منه فى اتصال هاتفى بعدم إطلاق النار حتى أتمكن من صرف الأهالى، فأخبرنى البشلاوى أن ضرب النار سيستمر حتى يصل الأمن المركزى".

واستطرد: "استمر ضرب النار حتى أذان المغرب، وأنه سمع البشلاوى عبر الهاتف يقول للمتواجدين حوله كله يضرب رصاص، وأن بعض الأهالى أصيبوا من جراء ضرب النار، وأن 3 من الأهالى توفوا بطلقات نارىة، وتم إدخال بعض المصابين لمستشفى الرخاوى وهى أقرب مستشفى من المقر، واستمرت ضرب النار للساعة الثانية صباح اليوم الثانى من الأحداث".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 


احداث مكتب الارشاد

محمد بديع

جنايات القاهرة

عنف الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحكام للتاريخ الحلقة 15.. الجنايات تؤيد المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين بأحداث الإرشاد.. براءة 6 متهمين.. والمحكمة: نفوسهم حاقدة وفى خصومة مع أوطانهم.. وزير الداخلية الأسبق: مرسى رفض حكم الشعب

الإثنين، 20 مايو 2019 09:13 م

أرقام مرتبطة بقضيةـ"أحداث الإرشاد"بعد أحكام المؤبد والبراءة. تعرف عليها

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 09:00 ص

شاهد فى دقيقة.. 4 قضايا إرهاب تنتظر حكم العدالة أبرزها أحداث الإرشاد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:00 م

ننشر قرار الاتهام المعدل لبديع والشاطر والكتاتنى و11 آخرين بـ"أحداث الإرشاد"

الأحد، 30 سبتمبر 2018 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة