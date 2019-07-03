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عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل الإسرائيلى للمرة الثانية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:58 م
عمير بيرتس رئيسا لحزب العمل الإسرائيلى للمرة الثانية عمير بيرتس
كتب محمد تهامى زكى

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فاز النائب الإسرائيلى عمير بيرتس، برئاسة حزب العمل المعارض مع حصوله على47% من الأصوات فى الانتخابات التمهيدية التى جرت أمس الثلاثاء.

 

ووفقا لـRT، أشارت الهيئة، اليوم الأربعاء، إلى أن بيرتس تغلب، بفارق كبير على منافسيه، إيتسيك شمولى وستاف شافير.

 

وينتخب بيرتس للمرة الثانية لرئاسة حزب العمل، إذ فاز فى عام 2005 متفوقا على منافسه آنذاك شمعون بيريس، وفى انتخابات مارس 2006 حصل حزب العمل على 19 مقعدا، وانضم الحزب إلى الائتلاف الذى شكله رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، الذى قام بتعيين بيرتس وزيرا للدفاع.

 

وخلال شغله منصب وزير الدفاع (من مايو 2006 حتى يونيو 2007)، خاض بيرتس حربين، إحداهما ضد قطاع غزة والأخرى على لبنان.

 

وجاء فوز بيرتس برئاسة حزب العمل، الذى حصل على 6 مقاعد فى الانتخابات البرلمانية فى أبريل الماضى، وسط استعداد الناخبين الإسرائيليين للعودة إلى مراكز الاقتراع مجددا، فى 17 سبتمبر المقبل.

 

وتأمل الأحزاب الوسطية وبينها "العمل" واليسارية، فى أن تؤدى الانتخابات إلى منع اليمين الإسرائيلى من تشكيل الحكومة القادمة.

 

وفور انتخابه، كشف بيرتس خطته الاستراتيجية لإعطاء حزب العمل، الذى أسس دولة إسرائيل وشكل حكوماتها لسنوات طويلة، مكانتها السياسية، معلنا عزمه على زيادة مقاعد الحزب إلى 15، وتوحيد صفوف كتلة "الوسط - اليسار" لمواجهة رئيس الحكومة اليمينية الحالية، بنيامين نتنياهو.

 

 


اسرائيل

النائب عمير بيرتس

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