طب طنطا: زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية لإنهاء قوائم الانتظار

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تقرر زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية بطنطا لاستقبال حالات جديدة من المستشفيات الأخرى التى لم تنته بعد من قوائم الانتظار، جاء ذلك فى أعقاب اجتماعه اليوم بالدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية ومديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام المختلفة.

وأكد "غنيم" حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار لرفع الأعباء عن كاهل المرضى الأكثر احتياج، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 2566 حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية بالمستشفيات المختلفة خلال المرحلة الأولى، و1700 حالة خلال المرحلة الثانية، وشملت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، وقسطرة القلب ‏للكبار والأطفال، وتغيير المفاصل، وزراعة ‏القوقعة، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات ترقيع القرنية والشبكية والمياه البيضاء.