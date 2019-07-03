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طالبة ثانوى بالشرقية تهرب للزواج من موظف بالمعاش تعرفت عليه عبر "فيس بوك"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:44 م
طالبة ثانوى بالشرقية تهرب للزواج من موظف بالمعاش تعرفت عليه عبر "فيس بوك" اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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هربت طالبة بالصف الأول الثانوى الأزهرى، مقمية قرية تابعة لدائرة مركز ديرب نجم، منذ يومين، حيث تعرفت على شخص عمره 60 سنة، بالمعاش، مقيم القناطر الخيرية القليوبية، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وصارت بينهما علاقة عاطفية، وقام بإقناعها بالهروب من منزل أسرتها للسفر إليه، وتزوجها عرفيها.

 

وتمكن ضباط مباحث ديرب نجم بالشرقية، من إعادة الطالبة المتغيبة عن منزلها، وتبين قيامها بالهروب برغبتها وسفرها للقاهرة للزواج من الشخص الذى تعرفت عليه، وتم إخطار نيابة ديرب نجم، برئاسة جمعة الششتاوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بتغيب "ه ف" 16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى الأزهرى، مقمية قرية تابعة لدائرة مركز ديرب نجم، منذ يومين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3812 إدارى مركز ديرب نجم لسنة 2019، وقام البعض من أقاربها بالتجمهر لمطالبة الأمن بعودتها.

 

وتوصلت التحريات الأولية لضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، وبإشراف العقيد حسين السماحى، مفتش مباحث المركز، وتبين أن الفتاة تعرفت على شخص عمره 60 سنة، بالمعاش، مقيم القناطر الخيرية القليوبية، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وصارت بينهما علاقة عاطفية، وقام بإقناعها بالهروب من منزل أسرتها للسفر إليه، وتزوجها عرفيها.

 

وحدد ضباط مباحث ديرب نجم، مكان الفتاة، وتم ضبط الشخص الذى دفعها للهروب، وعرضهما سويا على النيابة العامة، فى محضر التغيب المحرر من أسرتها.


هروب طالبة

الشرقية

هروب طالبة الثانوى

امن الشرقية

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